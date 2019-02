Auf dem Land ist eben alles anders

Eine Dame befand sich auf dem Weg von Wien nach Hause in den Lungau, als ihr, beinahe schon am Ziel, ein Malheur zustieß. Kurz nach Tamsweg gab ihr Auto den Geist auf, genauer gesagt: Die Kupplung verabschiedete sich. "Als erfahrene Autofahrerin", so schrieb sie an die SN, "bin ich nicht in Panik geraten, sondern habe sofort die notwendigen Maßnahmen eingeleitet." Dazu zählte die Alarmierung eines Abschleppdienstes. Während der halbstündigen Wartezeit aber seien acht (!) Autofahrer und Autofahrerinnen kurz stehen geblieben und hätten gefragt, ob sie, die Pannengeplagte, denn Hilfe benötige. Für diese Freundlichkeit wollte sich die Leserin bedanken.