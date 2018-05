Jetzt dürfen die auch noch auf die Überholspur

Es ist unglaublich. Als wären wir Autofahrer nicht eh die Melkkuhherde der Nation. Als würden sie uns nicht längst schon das garantierte Grundrecht, zu jeder Zeit an jedem Ort mit dem motorisierten Kraftfahrzeug vorzufahren, streitig machen. Als würden sie uns nicht all die schönen Durchzugsstraßen durch diese verkehrsbehindernden Wohngebiete - ich mein': Was bringt jetzt Arbeitsplätze? Wohnen sicher nicht - absperren. Jetzt drängen sie uns auch noch in unserem angestammten Revier an den Rand, an den rechten nämlich. Weil links sollen auf der Autobahn künftig diese Elektrodinger schnell fahren dürfen, wir aber nicht. Wir noch immer nicht. Weil Tempolimit.

Das ist ein Hohn, ist das.

Eine Frechheit.

Eine hinterhältige Attacke.

Weit haben wir's gebracht. So ein Stromfuzzi soll schneller sein dürfen? Und wissen Sie, was das Perfideste daran ist? Das kommt von der ÖVP, von einer Frau noch dazu. Eh klar. Hat ja keine Ahnung, diese Ministerin. Sitzt in Wien und weiß nix. Kann ich das nächste Mal gleich grün wählen. Aber dann kommt zum Schluss die Rössler wieder. Na servas.