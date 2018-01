Wer braucht schon Parkplätze?

Kaum heißt der Bürgermeister Harry Preuner, wird angepackt, was stecken blieb, in diesem Fall: die Reisebusse. Sind 50.000 pro Jahr, davon 40.000 in der Paris-Lodron-Straße, macht also fast 110 Stück täglich, was kein Lercherl ist. Da wird beherzt gegengesteuert, und zwar mit einer Vignette. Weniger Busse sollen es aber nicht werden, nur besser verteilt, damit, wie Preuner sagte, "auch das Kaiviertel etwas davon hat", das sich freuen wird. In der Paris-Lodron-Straße wiederum soll der Gehsteig deutlich verbreitert werden, auf dem Tausende Bustagestouristen wuseln, was andererseits die Frage nach der Endlichkeit des Seins aufwirft, weil die Straße wird ja nicht breiter, sondern im Gegenteil, aber man muss Prioritäten setzen, und daher fallen, so verlautet, die vorhandenen Pkw-Parkplätze auf der anderen Straßenseite weg, sollen woanders halten, die Einheimischen, oder gleich mit dem Radl fahren, weil Klimawandel und überhaupt. Idealerweise könnte auch diese andere Straßenseite von Reisebussen genutzt werden, wozu ein Amtsbericht in Arbeit ist, der den Abriss einiger hinderlicher Häuser in Erwägung zieht und den Gestaltungsbeirat auffordert, ein städtebauliches Gesamtreisebustagestouristenparkkonzept auszuarbeiten, mit Eventgastronomie, Gratis-WLAN, Luxuswohnungen und, erraten: Tiefgarage.