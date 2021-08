Am Anfang war das Wort: Dann kam Paris Hilton

Wenn ein It-Girl im Fernsehen einen Kuchen aus Marshmallows bastelt, dann wird es Zeit, sich flehend an Gott zu wenden.

Auf Netflix gibt es wunderbare Serien über das Essen. An Philip Rosenthals "Somebody Feed Phil" kann man sich etwa überhaupt nicht sattsehen. Jetzt kommt ein weiterer Meilenstein dieses Genres dazu. Paris Hilton hat sich entschlossen, uns zu zeigen, wie ahnungslos sie in der Küche ist. Die Serie heißt "Cooking with Paris" - was natürlich eine grobe Beleidigung für die französische Hauptstadt darstellt.

Die Dame kommt durchaus selbstironisch rüber, wenn sie mit einem rosaroten Barbiekleid und einem strassbesetzten Mundschutz ...