Das ist allerhand! Aus dem Leben eines Linkshänders

Haben Sie schon einmal einen Linkshänder beim Brotschneiden beobachtet? Das ist purer Nervenkitzel.

Lassen Sie mich heute ausnahmsweise persönlich werden. Heute, am Freitag, den 13., ist ja Welttag der Linkshänder. Ich bin auch an einem Freitag, den 13., geboren. Und ich bin Linkshänder. Sogar ein umgelernter Linkshänder. Das heißt, ich wurde als Linkshänder geboren und wurde gegen meinen Willen in das Leben eines Rechtshänders gepresst. Zunächst wurde ich dressiert, nur noch mit rechts zu schreiben. Der Alltag tut dann ein Übriges, um einem Linkshänder das Leben schwer zu machen. Und irgendwann macht man ...