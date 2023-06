Der Gast ist König - aber ist er auch gut situiert?

Wer im Lokal als König behandelt werden will, muss nur viel Geld auf den Tisch legen. Und seine Krone heißt Narrenkappe.

Das Gespräch ist schon zehn Jahre her. Aber jetzt flog es uns wieder zu. Es war ein Interview mit einem Wein-Manager, der in mehreren Filialen hochwertige Weine anbot. Viele zu wohlfeilen Preisen, andere zu unglaublichen Wucherpreisen. Wir haben ihn gefragt, wie es denn möglich sei, dass ein 2010er Chateau Petrus aus Fronsac 7200 Euro kostet, während der in nächster Nähe gekelterte Chateau de la Dauphine um schlanke 22 Euro zu haben ist. Wir fragten das deshalb, weil beide Produkte auf ...