Genießen wir unser Leben! Ein anderes haben wir nicht

Aus aktuellem Anlass sehen wir uns heute in einem Keller in Lutetia um und stellen fest: Das Leben ist zu schön für faden Firlefanz.

Stellen Sie sich vor, Sie sind in Paris. Das Klischee vom romantischen Abend zu zweit ist längst ausgekostet und auch die Bistro-Seligkeit haben Sie satt. Dann kann ich nur raten: Ab in das Restaurant "Nos Ancêtres les Gaulois" auf der Île Saint-Louis. Die Île Saint-Louis ist die kleine Insel hinter der berühmten Île de la Cité. Am Brückenkopf warten dort zwei süße Bistros. Die lassen Sie links und rechts liegen und spazieren die einzige ernst zu nehmende Straße, die Rue ...