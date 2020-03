KleinesGericht, ganz große Oper

Teufelsküche

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Taten.

Sie ergeben aber auch außergewöhnliche Geschichten. Unser Leser Reinhold Bacher ist in Melk daheim und Mitglied des kulturellen Fördervereins. Als solcher sollte er ein Rezept für ein Kochbuch beisteuern. Das wäre eine Überraschung für Michael Schade gewesen, der dort am 17. März im Stift Melk heiraten wollte. Die Hochzeit wurde verlegt. Jetzt kriegen wir das Rezept. Es gibt Bachers Kohlsprossen in Speck mit Käse gratiniert. Und die gehen so: Klein gewürfelten Speck mit Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne anschwitzen. Die gewaschenen und geputzten Kohlsprossen halbieren und in die Pfanne geben. Bei mittlerer Hitze köcheln und ein wenig salzen. Mit Rotwein aufgießen und unter mehrmaligem Umrühren einreduzieren. Ein paar Käsescheiben auflegen, pfeffern und ab mit der Pfanne ins Rohr für fünf Minuten bei 120 Grad Celsius.

Haben auch Sie ein raffiniertes Rezept für uns? Dann schicken Sie es bitte per E-Mail (Adresse siehe unten). Morgen beginnen wir eine kleine Bärlauch-Serie.