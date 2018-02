Kluge Frauen berauschen sich nicht an Snacks, sondern am Leben

Ein US-Konzern plant Snacks nur für Frauen. Sie verfügen über drei wichtige Merkmale: Sie sollen leise, sauber und klein sein.

Vergessen Sie alles, was Sie bislang über die Ernährung von Frauen gehört haben. Das denkt man nach der Lektüre eines Interviews mit Indra Nooyi. Denn künftig, so Nooyi, sollen in Supermarktregalen Produktreihen stehen, die exklusiv für Frauen gedacht sind. Jetzt wird der eher einfach gestrickte Mann denken: Was soll daran neu sein? Körner-, Müsli-, Gemüse- und Obstabteilungen gibt es schon, seit es Supermärkte gibt. Dazu kann die Teufelsküche nur anmerken: Gemach, gemach, liebe Männer. Frau Nooyi ist nicht irgendwer. Sie ist Geschäftsführerin des amerikanischen Getränke- und Lebensmittelkonzerns Pepsi. Man kann also davon ausgehen, dass sie weiß, was sie tut. Schließlich hat dieser Konzern neben Pepsi auch sinnstiftende Produkte wie Lipton, Punica und sogar die Chipsmarke Lays unter die Menschheit gebracht. Kein Wunder also, dass das "Forbes"-Magazin Indra Nooyi heute zu den mächtigsten Frauen der Welt zählt.