Schließen Sie die Augen. Stopp. Zuerst lesen. Dann die Augen schließen. Also: Mmmmh! Urlaub in der Toskana. Wir sitzen in Pienza in einem Hinterhof. Carlo hat Spaghetti gekocht. Am Markt hat er eine kleine Trüffel gekauft. Szenenwechsel: Ausgangsbeschränkung. Im Vorratsschrank ...