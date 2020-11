Gitti Rohrmoser aus Hüttschlag erinnert mich mit ihrer Einsendung an eine wichtige Erkenntnis: Für mich beginnt der Genuss mit dem Kochen und nicht mit dem Essen. Und das hat immer irgendwie mit der Oma zu tun. Wie sie mir als Kind Brot in den Kakao gebrockt hat oder wie es zischte, wenn sie die Schnitzel ins heiße Fett gab. Dann horchte sie genau hin: Zu laut? Zu leise? Und dann hat sie an den Knöpfen des Ofens gedreht, als ob ...