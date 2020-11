Am Montag war in Ihrer Zeitung an anderer Stelle von einem Gericht namens Pesce all'acqua pazza zu lesen. Der Henndorfer Drei-Hauben-Koch Emanuel Weyringer bot es als Abholgericht an. Und schon herrschte reges Interesse im Posteingang. Ein Rezept dafür, so meinten ein paar Leser zu Recht, wäre dienlich. Weyringer hat nicht nur das Rezept parat, sondern zuerst die Geschichte dahinter. Er war selbst jahrelang Drei-Sterne-Koch im Golf von Neapel, weshalb er sich in der Gegend super auskennt. Schon früher, so Weyringer, ...