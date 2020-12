Ulrike Just hat uns ein Rezept geschickt, an dem wir uns fast die Zähne ausgebissen hätten. Nein, nicht wegen des Zwiebacks. Das Rezept war in deutscher Kurrentschrift verfasst. Datiert war es mit 5. 12. 1961. "Muss wohl von der Oma oder der Tante sein", mutmaßte sie. Gleichzeitig regte sie an, die Leser mögen doch mehr alte Rezepte schicken. Gute Idee!

Das Rezept heißt "Herren-Zwieback", Ulrike hat es auf "Freundschaftszwieback" umgetauft. Hier der Originalwortlaut:

14 Deka Zucker ...