Lassen Sie sich heute einfach von Gerald Anthes nach Griechenland entführen. Er berichtet von einem kulinarischen Erlebnis auf Kreta, von dem wir heute alle profitieren können. Aber lesen Sie selbst:

Während eines Urlaubs auf Kreta haben wir unweit von Stavros auf der Halbinsel Akrotiri - dem Ort, an dem 1964 "Alexis Sorbas" gedreht wurde - ein kleines Restaurant besucht. Speisekarte gab es keine, man wurde freundlich aufgefordert, in der Küche in die Töpfe zu schauen und sich eines ...