Seit dieser Woche ist klar: Schokolade steht hoch im Kurs. Seit wir das "Absolute Mousse für jedermann" von Kurt Fuchs am Montag veröffentlicht haben, erhielten wir täglich mehrere E-Mails. Die einen lobten das Rezept, andere schickten bereits Fotos, wie toll es ihnen gelungen ist. Wieder andere haben das Rezept verloren und forderten es verzweifelt per E-Mail an. Andere haben uns - kein Scherz - noch mitgeteilt, dass sie es hinter dem Nachtkastl wieder gefunden haben. Sie wollten es vor dem ...