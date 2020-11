Gestern kamen uns Endre Graf Esterházy und der heilige Thomas von Aquin zu Hilfe. Heute erreicht uns ein Tipp des kulinarischen Hochadels. Johanna Maier verrät uns das Geheimrezept ihres Zaubertranks: Das ist ein Ingwerpunsch. Der Name Punsch leitet sich vom indischen Wort "Paanch" (dt.: "Fünf") ab. Damit sind die "fünf Flüsse" gemeint, die in diesem Getränk zueinanderfinden. In der indischen Ausgangsversion sind das der Zuckerrohrschnaps Arrak (nicht zu verwechseln mit dem arabischen Anisbranntwein Arak), Zucker, Zitrone, Wasser und Tee. Im ...