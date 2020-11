Elisabeth Humer erinnert uns an das segensreiche Wirken mönchischer Lebenskunst. Wir haben wenig Platz heute: Der Rest gehört also ihr: Die Seele meiner Familie wärmt seit vielen Jahren die Edelvariante eines "B'soffenen Kapuziners". In Oberösterreich wird er mit Most gemacht. Ich mache ihn mit Ananassaft, Rum und Weißwein. Sie benötigen 4 Eier, 150 g Kristallzucker, 1 P. Vanillezucker, Messerspitze Zimt, 130 g Mehl, 5 g geröstete, geriebene Haselnüsse; zum Verzieren 1 Becher Schlagobers, gehobelte Mandelspäne. Sirup: 1/8 l Ananassaft, 100 g Zucker, ...