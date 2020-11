Heute werden wir mit Tipps von Adel und Klerus verwöhnt. Genauer gesagt: von einem Graf und einem Heiligen. Danke dafür.

Endre Graf Esterházy hat uns geschrieben. Um genau zu sein: Endre Christof Maria Eustachius Graf Esterházy von Galántha hat uns das Original-Rezept der Familie Esterházy verraten. So lange Namen haben sonst nur brasilianische Fußballer. Die haben deshalb Künstlernamen wie Pele. Wir wollen Herrn Esterházy fortan also nur noch Graf nennen. Bekannt ist auch der Rostbraten der Esterházys. So wie die Stroganoffs für Filets, der Kaiser für seinen Schmarrn oder Königin Margherita für Pizza. Aber das sind allesamt andere Geschichten.

...