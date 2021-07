In Berlin hat das Disgusting Food Museum seine Pforten geöffnet. Wer sich richtig ekeln will, kann aber auch gern daheimbleiben.

Kürzlich flatterte eine interessante Nachricht in unseren Posteingang. Wir könnten - wenn wir wollten - in Berlin Flatter- und Schuppentiere verkosten. Und zwar im Disgusting Food Museum, wo eklige Speisen anderer Kulturen ausgestellt sind. Das Angebot spannt sich über Schnitzel aus Kuheutern bis zu Leichen von Babymäusen, die in Reiswein gekocht wurden. Ob das normal ist? Na ja. Irgendwie und irgendwo schon. Wer schon einmal gesehen hat, wie C-Promis im Dschungelcamp in rohe Känguruhoden beißen, den erschreckt sowieso nichts mehr. ...