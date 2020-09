Wenn ein Tier zur Plage wird, dann stellt das der Kochkunst der betroffenen Region ein denkbar schlechtes Zeugnis aus.

In den Lieferinger Salzachseen breitet sich der ursprünglich für Aquarien gezüchtete Marmorkrebs aus. Dieses Süßwasserfrüchtchen hat ein langweiliges Leben: Es braucht keinen Partner, um sich fortzupflanzen. Das heißt aber auch, dass die Population schnell außer Kontrolle gerät. Wenn sich der Marmorkrebs in einem Gewässer wohlfühlt, dann produziert er in den ersten Wochen 120 kleine Racker, die wiederum vier Monate später jeweils weitere 120 Nachfahren in den Unterwasserverdrängungswettbewerb schicken. Ein bisserl Einhalt wird dieser invasiven Art wenigstens noch vom Signalkrebs geboten. ...