Es ist ein kurzer Weg vom Barcode zur Ausscheidung von Lebensmitteln. Dass diese auch gut schmeckt, mag sich keiner vorstellen.

Das Codewort ist in unseren Breiten schon lange bekannt. Im 16. Jahrhundert nannte man es noch Passwort. Man nennt es auch Parole. Die kommt aus dem italienischen "la parola", was "das Wort" bedeutet. Das half in Kriegszeiten. Aber inzwischen drängt das Codewort brutal in unseren zivilen Sprachgebrauch. Schuld daran ist ein bisschen die Gastronomie. Dort müssen wir uns in vielen Lokalen während der Pandemie mittels Barcode registrieren.

Unter "Bar" verstand die Teufelsküche lange einen angenehmen Ort, an dem ...