Tief unter der Last des Schnees ist ein Pflaumenzweig erblüht

Wir brauchen mehr Philosophie in unserem Leben. Dann klappt es auch wieder mit dem Lächeln: auf der Spur von Epikur.

Ich mag Kombucha. Schon lange. Der Name klingt irgendwie nach einer fernöstlichen Kampfsportart. So wie Karate, Judo oder Aikido. Aber keine Angst. Kombucha ist nur ein vergorenes Getränk, das durch die Fermentierung von gesüßtem Tee mit einer Art schleimigem Teepilz hergestellt wird. Sie können Kombucha bequem selbst machen oder im Supermarkt kaufen. Normal schreiben wir hier ja nicht über Marken. Aber weil die im Supermarkt und in der Gastronomie erhältliche Kombucha-Marke Carpe Diem (Nutze den Tag) heißt, tun wir das ...