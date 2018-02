Von der Urmilch, dem Craft Getreide und der unendlichen Wurst

Die Teufelsküche war einer Verschwörung auf der Spur - und es ist kein Zufall, dass sie ausgerechnet heute, am 28. 2. 2018, aufgedeckt wird.

Vorige Woche, es war am 22. 2. 2018, erhielt die Teufelsküche eine Nachricht. Ich zitiere: Die Innovation aus dem Kuhstall:A-zwei Milch, die Urmilch, als bekömmliche Alternative zu gewöhnlicher Kuhmilch ... Wir wollten schon antworten: Na und? Dann fiel uns doch noch der Name dieser superneuen Urmilch auf.

Das ist keine normale Urmilch. Das ist eine

A-zwei Urmilch. Und dann noch das Datum: 22. 2. 2018. Was haben wir da? 22:2 ergibt 11. Die Quersumme von 11 ist 2. Womit wir mythologisch beim Sinnbild des Uranfangs angelangt wären - und beim Ouroboros. Dieses Symbol steht für jene Schlange, die ihren eigenen Schwanz verzehrt. Friedrich Nietzsche interpretierte den Ouroboros so: Allem Zukünftigen beißt das Vergangene in den Schwanz.