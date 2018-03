Wehret den Anfängen der neuen Rechts-Schreibung

Freud'sche Versprecher sind unterhaltsam, Freud'sche Verschreiber noch mehr: Heute geht es um Wermut und Wehrmutstropfen.

Wir kennen ihn alle: den Freud'schen Versprecher. Mein Favorit ist: "Die Zirpen grillen." Nach Sigmund Freud handelt es sich hierbei um eine sprachliche Fehlleistung, bei der ein angeblicher Hintergedanke oder eine Intention des Sprechers unwillkürlich zutage tritt. In der Politik lieferte diesbezüglich der deutschnationale Abgeordnete Wilhelm Lattmann ein Meisterstück. Er trat 1908 im Parlament für eine "Ergebenheitsadresse" an Wilhelm II. ein. Diesen Wunsch formulierte er so: "... und wenn man das tue, ... so wollen wir das auch rückgratlos tun." Daraufhin folgte im Parlament minutenlange Heiterkeit. Lattmann erklärte dann, er habe natürlich rückhaltlos gemeint. Wie komisch dieser Versprecher war, ergibt sich aus der Definition der "Ergebenheitsadresse". So nannte man einen öffentlichen Brief an eine Person, meistens einen Vorgesetzten, Monarchen oder Regierungschef, in dem der Absender dem Adressaten seine Loyalität signalisiert.