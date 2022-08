Das "Who's who" der Greifvögel

Man kann im Sommer verreisen. Oder man kann daheim unglaublich interessante Tiere entdecken. Zum Beispiel Habicht und Mäusebussard.

Falls Sie in den vergangenen Wochen irgendwo im Stau gestanden sind, ist Ihnen vielleicht auch der ein oder andere Greifvogel am Straßenrand aufgefallen. Immer wieder bekomme ich die Frage zu hören: "Ist es eigentlich der Habicht oder der Bussard, der an den Autobahnen sitzt?" Tatsächlich sind die beiden für ungeübte Vogelbeobachter nicht leicht auseinanderzuhalten.

Ein Unterscheidungsmerkmal bietet das Federkleid. Der ausgewachsene Habicht ist an seiner Unterseite braunweiß gestreift. Mäusebussarde sind ebenfalls meist braunweiß, aber eher gescheckt, manchmal auch ...