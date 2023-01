Who's who der Sperlinge

Bei der "Stunde der Wintervögel" hatte heuer der Haussperling (Spatz) den Schnabel vorn. Wie unterscheidet er sich vom Feldsperling? Tierisch gute Frage, Teil 6.

Mehr als 24.400 Menschen haben sich in diesem Jahr österreichweit an der "Stunde der Wintervögel" beteiligt und dafür eine Stunde lang beobachtet und gezählt, welche flatternden Gäste zur Futterstelle gekommen sind. Die Daten meldeten die Vogelbeobachter nachher an BirdLife. Ergebnis für Salzburg: 1. Haussperling, 2. Kohlmeise, 3. Amsel, 4. Blaumeise, 5. Feldsperling. Betrachtet man das österreichweite Ergebnis, schaut es ein wenig anders aus: Da liegt der Feldsperling auf Platz 3 und verdrängt die Amsel auf Rang 4.

Ein ...