ÖVP-Chef Sebastian Kurz würde Herbert Kickl als FPÖ-Klubobmann in einer möglichen Koalition akzeptieren. Und der skurrile Fieberschubstreit geht in die nächste Runde. Ein Kurz-Sprecher legte nun seine Rufdaten offen.



Wahltagebuch - 20. September SN

Einmischen. ÖVP-Chef Sebastian Kurz würde Herbert Kickl zwar nicht mehr als Innenminister einer türkis-blauen Koalitionsregierung akzeptieren, wohl aber als Klubobmann der FPÖ. Das hat Kurz am Freitag im Ö1-Interview klar gemacht. Was Kickls Funktion in einer möglichen Neuauflage von Türkis-Blau ...