Afrikas starke Frauen

Geschichten von Kriegerinnen und Königinnen Der Historienfilm "The Woman King" knüpft lose an die Elitekriegerinnen - in der lokalen Fon-Sprache Mino ("unsere Mütter") genannt - im Königreich Dahomey im heutigen Benin an. Etwa 6000 Frauen kämpften sogar noch im Zweiten Französisch-Dahomeyischen Krieg (1892-1894) gegen die Franzosen. Lange davor setzte Königin Nzinga Mbande (um 1582-1663, Bild rechts) von Ndongo und Matamba (heute Angola) gegenüber den Portugiesen sowohl auf Kampf wie auch geschickt auf Diplomatie. Bei ihrem ersten Treffen mit dem Gouverneur ...