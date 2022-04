Als Bücher noch angekettet wurden

War alles schon einmal da SN

Gegen Diebstahl wurde man in Bibliotheken kreativ Dass ein gutes Buch fesselt, kennen wohl viele von uns - ebenso das Problem, dass ausgeliehene Bücher manchmal nicht zum Besitzer zurückfinden. In Bibliotheken ist noch heute ein gewisser "Schwund" an Werken zu beklagen; aber schon im Mittelalter wurde man kreativ, damit allzu begeisterte Leser nicht in Versuchung gerieten, das geschätzte Buch unerlaubterweise mitzunehmen. James W. P. Campbell, der einen bildgewaltigen Streifzug durch die Welt der Bibliotheken unternahm, beschreibt sogenannte Kettenbibliotheken. Wurden die ...