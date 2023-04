Wertvolle Info oder Fake News?

Wenn militärische Pläne "geleakt" werden Kriege sind auch Informationskriege: Durch Spionage will man erfahren, was der Gegner plant; umgekehrt sollen gezielte Desinformationskampagnen den Feind über eigene Absichten täuschen. Bevor Hitlerdeutschland am 22. Juni 1941 die Sowjetunion überfiel ("Unternehmen Barbarossa"), ließ Joseph Goebbels als skrupelloser Propagandaminister der NS-Diktatur ab Ende Mai Gerüchte streuen, wonach eine Landung in England geplant wäre, um eine Entscheidung im Westen herbeizuführen. Dabei verwies er auf die u. a. in der "Deutschen Wochenschau" als erfolgreich vermarktete, tatsächlich ...