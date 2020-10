Der Fall Thomas Becket

War alles schon einmal da SN

Gab der König den Auftrag? Heinrich II. (1133-1189) wollte die englische Kirche kontrollieren und setzte 1161 seinen treuen Lordkanzler Thomas Becket (1118-1170) als Erzbischof von Canterbury durch. Er war gebildet, hatte sein Studium in zivilem und kanonischem Recht in Paris aber nie abgeschlossen - was ihm Minderwertigkeitsgefühle und Gegnern Angriffsfläche bot. Becket wollte immer ein hohes weltliches Amt; jetzt wurde er zum Priester geweiht und war einen Tag später Erzbischof. Heinrich verrechnete sich: Becket wandelte sich zum Verteidiger der Kirche ...