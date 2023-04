Doch kein Frauenversteher

Die Richthofen-Schwestern und der Psychoanalytiker. Beziehungen zwischen Schwestern sind oft kompliziert. Frieda Weekley, geb. von Richthofen (1879-1956), war in ihrer Ehe mit dem Literaturwissenschafter und Uniprofessor Ernest unglücklich. 1907 ergriff sie die Chance, ihre ältere Schwester Else Jaffé (1874-1974) in München zu besuchen, genauer gesagt in Schwabing, einem Zentrum der freien Liebe. Unabhängigkeit war Else wichtig. Sie war Lehrerin geworden, hatte beim Soziologen Max Weber studiert und arbeitete als Gewerbeinspektorin in Karlsruhe, bevor sie den Nationalökonom Edgar Jaffé heiratete. Die ...