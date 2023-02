Ein Ehepaarwird gejagt

War alles schon einmal da SN

Sie galten einst als Radikale, weil sie Demokratie forderten. Dass er 1842 in Berlin seine kongeniale Partnerin finden würde, hatte der Dichter Georg Herwegh (1817-1857) nicht erwartet, als er Emma Siegmund (1817-1904) traf und feststellte: "Das Mädchen ist noch rabiater als ich und ein Republikaner von der ersten Sorte!" Nach der Heirat lebten sie in Paris im Exil, wo im Februar 1848 die Revolution ausbrach, die auch in Deutschland als Fanal wahrgenommen wurde. Dramatisch zugespitzt erzählt Jörg Bong die Geschichte ...