Bremerhaven als Auswandererhafen Rund fünf Millionen Deutsche suchten im 19. Jahrhundert eine neue Heimat in Nordamerika. Der 1830 eröffnete neue "Bremer Haven" war, wie Wilhelm Bleek in seinem neuen Werk "Vormärz" (C. H. Beck) schreibt, ein Zentrum der transatlantischen Migration. ...