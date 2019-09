War alles schon einmal da SN

Von Elefanten und Gabeln Das war eine wahrhaft große Überraschung: 802 traf ein Indischer Elefant namens Abul Abbas in der Kaiserpfalz in Aachen ein (Bild rechts); er war ein Geschenk des Kalifen Harun al-Raschid aus dem Geschlecht der Abbasiden an ...