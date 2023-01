Frau Schlegel schreibt Klartext

War alles schon einmal da SN

Auch Superhirne machen ihren Eltern Sorgen - einst und heute. Schriftliche Nachrichten sind eine wertvolle Quelle für Historiker (und manchmal für die Justiz). Die Briefe aus dem Umfeld des Frühromantikers Friedrich von Schlegel (1772-1829) gewähren Einblicke in sein literarisches Schaffen wie auch in die Familienverhältnisse; so ermahnte er seinen Stiefsohn Philipp Veit (1793-1877) im März 1811: "Du hast schon wieder einmal so lange Zeit nicht geschrieben, daß die Mutter abwechselnd in großen Aengsten oder auch böse auf dich ist." Seinem ...