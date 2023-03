Goethe im Sog seiner Lenden

Von A wie Anna bis V wie (Christiane) Vulpius Wer oder was inspiriert große Künstler? Johann Wolfgang von Goethes (1749-1832) Kreativität basierte auf eigenen Liebeserfahrungen. "Goethe verstand zu leben und zu lieben und das Leben weitestmöglich auszuschöpfen, aber zugleich auch […] Weisheit zu vermitteln", so Jeremy Adler. In jungen Jahren verliebte er sich in Anna Katharina Schönkopf, die Tochter eines Gastwirts, und verfasste Gedichte. Schon hier zeigte sich das Muster, dass auf heftige Leidenschaft Zweifel und die Flucht vor einer ...