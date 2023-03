Menschen und Naturkatastrophen

"Der Tag des Jüngsten Gerichts ist gekommen." Über Jahrtausende wurden Naturkatastrophen - man denke nur an die biblische Sintflut - als Ausdruck des göttlichen Willens gedeutet. Seit der Aufklärung wurden religiöse durch naturwissenschaftliche Erklärungen ersetzt bzw. ergänzt. So bezeichnete Zedlers "Universal-Lexicon" von 1734 Erdbeben sowohl als Strafe Gottes wie auch als "naturkundliches Phänomen". Bereits im 19. Jahrhundert zeigte sich, wie der Mensch mit seiner Lebensweise den Charakter von Naturkatastrophen (mit)beeinflusste. In dicht besiedelten und industrialisierten Flusstälern konnten beispielsweise Überflutungen sehr ...