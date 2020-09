Teenager folgen altem Trend

War alles schon einmal da SN

Wie viele Outfits braucht man täglich? Manche Eltern heranwachsender Töchter klagen über Wäscheberge und fragen: Mehrmals täglich umziehen? Muss das sein? Das Argument "Früher war das anders" können geschichtsinteressierte Teenager leider widerlegen: In der Frühen Neuzeit orientierte sich das aufstrebende Bürgertum an der Mode des Adels und in den besseren Kreisen hatte man wohl das Geld und die Zeit (und das Personal, das die Wäsche machte), um sich häufiges Umkleiden leisten zu können. Es war geradezu ein Muss: "Beim Aufstehen ...