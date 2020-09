Vom Weltwunder zum Altmetall

War alles schon einmal da SN

Unsere Vorfahren waren uns voraus: die Tradition des Recyclings Beim Anblick moderner Müllberge würden Menschen aus früheren Jahrhunderten die Hände über dem Kopf zusammenschlagen: Was für eine Verschwendung von Ressourcen! Früher wurde so ziemlich alles einer Wieder- oder Zweitverwertung zugeführt. Bereits in der Antike warf man zu Bruch gegangene Glasgegenstände nicht weg. Glasscherben konnten als Teil von Mosaiken oder als Bestandteile neuer Gefäße verwendet werden; Altglas wurde auch gezielt gesammelt und eingeschmolzen. Dasselbe galt für Gegenstände aus Metall. Der Koloss ...