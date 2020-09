Wie Kinder schuften mussten

War alles schon einmal da SN

Es dauerte lange, bis die Jüngsten der Ausbeutung entrannen. Laut Kira Ammann war es lange nicht die Norm, das Wohl der Kinder in den Mittelpunkt zu stellen, sondern diese mussten zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Die Aufklärung veränderte im 18. und 19. Jahrhundert den Blick auf das Kind; es sollte nunmehr daheim und in der Schule sorgfältig erzogen werden. Die neuen Ideale betrafen vorrangig den Adel und das Bildungsbürgertum. In der Landwirtschaft wurde die Mitarbeit schon der Kleinsten weiterhin als ...