Babyboomer gegen Millennials, das ist wahre Brutalität

Im Disput zwischen den Generationen regnet es Vorwürfe und Schuldzuweisungen. Der Versuch einer Kalmierung.

Das Problem scheint so alt zu sein wie die Menschheit. Zwischen den Generationen herrscht ein beständiger Konflikt, der umso heftiger ausfällt, je größer der Altersunterschied ist. Es gibt hinreichend Belege dafür, dass es schon immer so war - zumindest seit es schriftliche Aufzeichnungen gibt. Die Vertreter der älteren Generation beklagen die Unhöflichkeit, die Undankbarkeit, ganz allgemein die Unfähigkeit "der Jungen"; und die Gemüter der Jungen erhitzen sich beim Gedanken an Unflexibilität, Egoismus und Weigerung "der Älteren", von Althergebrachtem zu lassen.