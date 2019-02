Der mutwillige Tanz auf einer trügerischen Eisfläche

Wenn es so manchem Bürger zu wohl ist, sucht er ein kräftiges Risiko und wählt großmäulige Populisten.

Nachdenkliche Zeitgenossen, besonnene Geister, viele Politikexperten zerbrechen sich seit Langem die Köpfe über die Frage, woher die Begeisterung breiter Schichten der Bevölkerung für rechte wie linke Populisten in jener Weltgegend rührt, die man gemeinhin "den Westen" nennt. Der Blick auf die ökonomischen und sozialen Verhältnisse bringt dabei ebenso wenig wie ein Blick in die Geschichte. Vor acht oder neun Jahrzehnten liefen vor allem in Europa die Wähler in hellen Scharen populistischen Marktschreiern nach (auf beiden Seiten des politischen Spektrums). Damals waren die Massen verzweifelt, Wirtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit verursachten massives Leid und bereiteten den Boden für den Erfolg linker wie rechter Propheten. Das Ergebnis waren politische Konstrukte, die das Paradies für die Arbeiterklasse oder himmlische Zustände für eine Volksgemeinschaft verhießen.