Die Sehnsucht nach Kontakt zu Außerirdischen

Die Grenzen der Welt verschieben sich. Gerade sucht der Mensch Kontakt mit intelligenten Lebewesen im All.

Der Mensch braucht und sucht als Herdentier den Kontakt mit anderen Wesen. Seit der Erfindung der sozialen Medien ist dieser Kontakt jederzeit von jedem Ort mit jedem anderen an jedem beliebigen Ort auf der Welt möglich. Auch wenn dabei viel Unsinn ausgetauscht wird, so manche Interaktion hat durchaus Sinn. Kein Wunder also, dass der Mensch nun unbedingt die Ketten sprengen will, die sein Kommunikationsbedürfnis auf die Erdkugel und den sie umgebenden Äther einschränken.