Wer beim Umgang mit Autokraten und Tyrannen mit zweierlei Maß misst, verliert jede Glaubwürdigkeit.

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro ist ein autokratischer Tyrann. Unter ihm leidet das Land an Mangel an nahezu allem, das Geld verliert täglich massiv an Wert, der Ölreichtum landet in irgendwelchen Taschen, aber nicht beim Volk. Je eher Maduros Herrschaft endet, desto eher können die Venezolaner darangehen, das Land aus seiner Misere zu befreien.