Die Fitness-Serie "Zu Hause fit" mit Marissa Jöbstl bietet nach gut zwei Wochen bereits eine Fülle an Übungen, um in Coronazeiten in Bewegung zu bleiben.

Besonders beliebt war die herausfordernde erste Einheit fürs Gleichgewicht. Vor dem Wochenende gilt wieder das Motto "Bleiben Sie in der richtigen Balance". Marissa Jöbstl auf Instagram