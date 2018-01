1926 - ein Dichter durchschaut Frauen

Ödön von Horváth hat eine Vorliebe für gefährdete Existenzen - für die sogenannten kleinen Leute und die Frauen. Infolge des Krieges zerstoben Biografien wie jene dieses Autors, von dem nicht klar ist: War er Österreicher?

SN/theater in der josefstadt/sepp gallauer

"Ich bin eine typisch altösterreichische Mischung, ungarisch, kroatisch, tschechisch, deutsch, nur mit semitisch kann ich nicht dienen", bekennt der Schriftsteller Ödön von Horváth. In den 1920er-Jahren kann man ihn kaum mehr geradeheraus als Österreicher bezeichnen. Denn anders als Stefan Zweig oder Hugo von Hofmannsthal, die den Verlust der alten Welt kaum verschmerzen, stellt er fest: "Ich weine dem alten Österreich-Ungarn keine Träne nach. Was morsch ist, soll zusammenbrechen." In diesem 1929 publizierten Essay bemerkt Ödön von Horváth trotzig: ",Heimat?' Kenn ich nicht."