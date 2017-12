400.000 Besucher bei Ferdinand von Schirachs "Terror"

Ferdinand von Schirachs Gerichtsdrama "Terror" hat bis Jahresende mehr als 400.000 Zuschauer angezogen, davon 100.000 außerhalb Deutschlands. Insgesamt wurde das Stück seit der Uraufführung im Oktober 2015 an 72 Bühnen in 15 Ländern gespielt, wie die Gustav Kiepenheuer Bühnenvertriebs-GmbH am Freitag in Berlin mitteilte. Erst kürzlich hatte "Terror" auch in den Wiener Kammerspielen Premiere.

SN/APA/NEUMAYR/MMV Autor Ferdinand von Schirach