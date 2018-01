Abschied von Cranberries-Sängerin O'Riordan in Irland

Tausende von Menschen haben im irischen Limerick von der kürzlich verstorbenen Cranberries-Sängerin Dolores O'Riordan Abschied genommen. Der Sarg der Frontfrau der irischen Rockband war am Sonntag in einer Kirche in der Hafenstadt aufgebahrt. Die Menschen warteten in Schlangen vor dem Gotteshaus.

