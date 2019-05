11.000 Besucher am Eröffnungswochenende des Museumsneubaus in Krems

Die Landesgalerie Niederösterreich in Krems hat am Eröffnungswochenende rund 11.000 Besucher verzeichnet. Christian Bauer, der künstlerische Direktor, sah am Montag in einer Aussendung die Erwartungen "mehr als erfüllt". Beim sogenannten Grand Opening am Samstag und Sonntag standen die auf etwa 3.000 Quadratmetern präsentierten fünf Ausstellungen dem Publikum für 18 Stunden zur Verfügung.

